Biraya zam geldi! 50 cl kutu biranın fiyatı ne kadar oldu?

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Artan maliyetler, KDV ve ÖTV fiyatlarından dolayı tavsiye edilen satış fiyatlarımız 13.07.2026 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir." ifadeleriyle güncellenen fiyat listesini duyurdu.

Paylaşılan listeye göre, bira ürünlerine yaklaşık 15 TL seviyesinde fiyat artışı uygulanırken, 50 cl kutu biranın tavsiye edilen satış fiyatı 125 TL oldu. Güncellenen listede 33 cl kutu bira fiyatları 105 TL'den başlarken, 50 cl şişe ve kutu bira fiyatları ürün grubuna göre 123-140 TL arasında değişiyor. İthal bira çeşitlerinde ise 33 cl ürünlerin tavsiye edilen satış fiyatları 120 TL ile 200 TL arasında, özel ithal ürünlerde ise 260 TL'ye kadar yükseliyor.

Yapılan fiyat güncellemesinin ardından market, büfe ve diğer satış noktalarındaki etiketlerin yeni tavsiye edilen fiyatlar doğrultusunda güncellenmesi bekleniyor. Zamlı fiyatların kısa süre içinde ülke genelindeki satış noktalarına yansıması öngörülüyor.

Söz konusu artış, temmuz ayında alkollü içeceklere yapılan ikinci fiyat düzenlemesi olarak kayıtlara geçti.

3 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları ve maktu vergi tutarlarında değişikliğe gidilmiş, düzenlemenin ardından rakı, viski, votka, cin, şarap ve diğer yüksek alkollü içki gruplarında da fiyat artışları yaşanmıştı.