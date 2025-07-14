BİRBİRİNDEN ANLAMLI 15 TEMMUZ MESAJLARI: En güzel, resimli Demokrasi ve Milli Birlik mesajları

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yarın Türkiye genelinde çok sayıda anma etkinliği düzenlenecek. Resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, demokrasiye olan bağlılıklarını bir kez daha güçlü şekilde dile getirecek. Gerek sosyal medya yoluyla gerek mesajlaşma uygulamalarıyla birbirinden farklı 15 Temmuz mesajları paylaşılacak. İşte en güzel mesajlar...

15 Temmuz mesajları...

15 Temmuz gecesi millet, iradesine sahip çıkmak için sokaklara döküldü.

Tanklara karşı duran yürekler tarihi yeniden yazdı.

Demokrasi zaferi, şehitlerin kanıyla mühürlendi.

Türk milleti o gece bir kez daha destan yazdı.

Darbecilere geçit vermeyen halk, demokrasinin en büyük savunucusu oldu.

Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

15 Temmuz, bir halkın silaha karşı yüreğiyle direndiği gündür.

Vatan için sokağa çıkanlar, tarihi değiştirdi.

Demokrasi mücadelesi asla unutulmayacak.

Millî iradeye yönelen saldırı, halkın kararlı duruşuyla bertaraf edildi.

O gece Türk milleti bir bütün olarak ayağa kalktı.

Unutmadık, unutturmayacağız.

TBMM'nin bombalandığı gecede, millet devletiyle omuz omuza vererek direndi.

15 Temmuz, teslim olmayan yüreklerin gecesidir.

Şehitlerimize rahmet, gazilerimize minnetle...

15 Temmuz, tarihimizin en karanlık gecelerinden biri olarak hatırlanıyor.

Ancak karanlık niyetler, halkın aydınlık duruşuna yenildi.

O gece demokrasi kazandı.

Darbecilerin hedefi Türkiye’ydi, ama millet engel oldu.

Meydanları dolduran milyonlar ülkesine sahip çıktı.

15 Temmuz bir milletin yeniden dirilişidir.

Millet, tanklara karşı bedenini siper etti.

Demokrasinin sahibi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bu aziz direniş asla unutulmayacak.

15 Temmuz’da sokaklarda sadece insanlar değil, irade ve onur yürüdü.

Bu vatan kolay kazanılmadı, kolay da teslim edilmeyecek.

Şehitlerimizin emaneti emanetimizdir.

O gece korku değil cesaret konuştu.

Millet, namlunun ucuna yürüdü.

15 Temmuz, özgürlükten asla vazgeçmeyeceğimizin ilanıdır.

15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık girişimlerinden biri yaşandı.

FETÖ mensubu hainler, halkın iradesini silahla bastırmaya çalıştı.

Ancak millet, tankların önünde durarak darbecilere geçit vermedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara dökülen milyonlar, demokrasiye sahip çıktı.

Bu kahramanlık gecesi, tarihimize onurla kazındı.

O gece yalnızca bir darbe girişimi değil, bir milletin iradesine yapılan en büyük saldırıydı.

TBMM bombalandı, kamu kurumları hedef alındı, sivillere ateş açıldı.

Fakat Türk milleti, canını ortaya koyarak hain planları boşa çıkardı.

Şehitlerimizin kanıyla yazılan bu direniş destanı, demokrasiye olan bağlılığımızın en net göstergesidir.

15 Temmuz, unutulmayacak bir millet direnişidir.

15 Temmuz gecesi, yurdun dört bir yanında milyonlar tek yürek oldu.

Vatan aşkıyla sokaklara çıkan halk, demokrasiyi savunmak için canını ortaya koydu.

O gece gösterilen kahramanlık, dünya demokrasi tarihine örnek olacak niteliktedir.

Tankların, silahların, bombaların karşısında sadece cesaret vardı.

O gece demokrasiyi millet korudu.

Milletin iradesine yapılan her saldırı, yine milletin gücüyle bozguna uğratılır.

15 Temmuz, Türk milletinin direnişinin ve kararlılığının adıdır.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Genelkurmay ve Meclis bombalanırken halk yılmadı, geri çekilmedi.

Demokrasiye sahip çıkan vatandaşlarımız, darbenin seyrini değiştirdi.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sonsuz minnet.

O karanlık gecede silahlar halka çevrilmiş, devletin kalbi hedef alınmıştı.

Ancak millet korkmadı, meydanları boş bırakmadı.

15 Temmuz, sadece bir tarih değil; bir milletin yeniden şahlanışıdır.

Bugün hâlâ aynı inançla demokrasinin nöbetindeyiz.

Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız.

Türk milleti, 15 Temmuz gecesi bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösterdi.

Darbecilerin planları, halkın cesaretiyle bozuldu.

O gece anneler, babalar, gençler meydanlarda omuz omuza yürüdü.

Demokrasi için verilen bu mücadele, nesilden nesile aktarılacak.

Şehitlerimizin aziz hatırası kalbimizde yaşayacak.

15 Temmuz gecesi millet, namlulara karşı durarak tarih yazdı.

Silahların değil, iradenin kazandığı bir destandı bu.

Türkiye'nin dört bir yanında yükselen "vatan" sesleri karanlığı dağıttı.

Bu zaferin kahramanları, cesaretiyle demokrasinin öncüsü oldu.

Şehitlerimizi minnetle anıyor, emanetlerine sahip çıkıyoruz.

FETÖ’nün hain darbe girişimi, halkın iman dolu göğsünde parçalandı.

15 Temmuz, milletin devlete siper olduğu gecedir.

Bir milletin, kaderini kendi elleriyle koruduğu gündür.

Demokrasiye kast edenler bir kez daha halkın gücünü görmüştür.

Unutmayacağız, affetmeyeceğiz.

O gece TRT ekranlarından okutulan bildiriler değil, sokaktaki halkın iradesi kazandı.

Cumhurbaşkanı’nın çağrısıyla başlayan direniş, darbenin seyrini değiştirdi.

Millet, tankların önüne durarak devletine sahip çıktı.

Bu direniş, dünyaya örnek bir demokrasi mücadelesidir.

Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.

Demokrasiye yapılan saldırının, milletin gücüyle durdurulduğu gecedir 15 Temmuz.

Her yaştan insan, vatan için canını hiçe sayarak sokaklara çıktı.

Kimi tankların önünde, kimi silahların karşısında dimdik durdu.

O gece gösterilen cesaret, bu milletin ruhunun ta kendisidir.

Bu büyük direnişi anmak, gelecek nesillere anlatmak boynumuzun borcudur.