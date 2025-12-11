Birçok bölgede sağanak ve kar bekleniyor: Meteoroloji yeni tahminleri açıkladı! 11 Aralık 2025 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre; ülke genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara’nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu’nun batı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun yağış alacağı öngörülüyor.

Kar ve yağmur bekleniyor

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı belirtilirken, Doğu Karadeniz’in yüksek iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batı ve güney bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu bölgelerinde pus ve yer yer sis görülmesi tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek

Sıcaklıkların güney kesimlerde mevsim normallerine yakın, diğer bölgelerde ise normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın genellikle kuzey yönlerinden, doğu ve güneydoğu bölgelerinde ise güneyden hafif, zaman zaman orta şiddette eseceği öngörülüyor.