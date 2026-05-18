Birçok il için alarm verdi: Sağanak ve kuvvetli yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını duyurarak birçok bölge için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Özellikle Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun bazı illerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Kütahya, Kayseri ve Niğde çevrelerinde de yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz’de Çorum dışında kalan iller ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş, Bitlis ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksama riskine dikkat çekti.

Sıcaklık Karadeniz ve İç Anadolu’da düşecek

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz’de 3 ila 5 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da bulutlu hava etkili olacak

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, bölgenin doğu kesimlerinde sağanak yağış görülecek. İstanbul’da hava sıcaklığının 20 derece civarında seyretmesi beklenirken, Bursa ve Sakarya’da sabah ve öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Karadeniz’de yağış gün boyu sürecek

Karadeniz Bölgesi’nde sağanak yağışların gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Samsun, Trabzon, Artvin ve Amasya çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, Kastamonu’da öğle saatlerinde yağışların şiddetini artırabileceği bildirildi.

Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Erzurum, Kars ve Van çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği açıklanırken, Bingöl, Muş ve Bitlis için de dikkat çağrısı yapıldı.

Güneydoğu’da yağış doğu illerinde görülecek

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise özellikle Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şanlıurfa’da ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.