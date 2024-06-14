Birçok ilde ağır vasıta araçların seyrine kısıtlama getirildi

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatilinde trafikte oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta, süreli yayın, kurbanlık ve akaryakıt taşıyan araçlar hariç kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, D-100 kara yolunun Kastamonu sınırlarında kalan kısımlarını 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar kullanmalarına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi ve Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla oluşacak trafik yoğunluğunun azaltılması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Düzce

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı ile 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle vatandaşların 14-15 Haziran tarihlerinde taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği kaydedildi.

Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla bazı tedbir alındığına dikkat çekilen açıklamada, "Ankara ve İstanbul trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon çekici ve tanker cinsi araçların ilimiz sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarında 14 Haziran Cuma saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar saat 05.00'e kadar Anadolu Otoyolu, D-100 ve D-655 kara yollarının Düzce kesimini kullanmasının 47 saat süreyle dururulmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

İzmir

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının, Kurban Bayramı tatili ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması dolayısıyla, vatandaşların trafik yoğunluğundan olumsuz etkilenmemesi için alınan tedbirlere ilişkin bir genelge yayımladığı bildirildi.

Genelgede özellikle büyük şehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgeleri istikametine taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceğinin belirtildiği aktarılan açıklamada, ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının da önlenmesi amacıyla 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, seyirlerine izin verilmeyeceği kaydedildi.

İstanbul

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Talimatı" gereğince, 2024 Kurban Bayramı tatili ile 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Kamyon, çekici, tır gibi ağır tonajlı araçların, 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00'dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00'e kadar D-100 Karayolu, O-7 (Kuzey Marmara), O-3 (TEM) ve tüm bağlantı yolları ile kentin doğu çıkış yönünde seyretmesine müsaade edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Tedarik süreçlerinin aksamaması için, yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici, tanker cinsi taşıtların özellikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine karar verilmiştir."

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı ile 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle vatandaşların 14-15 Haziran tarihlerinde turizm bölgelerine gidebileceği için taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşacağı kaydedildi.

Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla birtakım tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar kamyon, çekici ve tankerlerin Antalya ve İzmir istikametinde D-650 ile D-300 kara yollarının Afyonkarahisar kesimindeki seyirlerine 47 saat süreyle izin verilmeyeceği belirtildi.

Bolu

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı ile 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle vatandaşların 14-15 Haziran tarihlerinde özellikle büyük şehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgeleri istikametine gidebileceği için taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği kaydedildi.

Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda 14 Haziran Cuma saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar saat 05.00'e kadar kamyon, çekici ve tankerlerin Anadolu Otoyolu, D-100 ve D-750 kara yollarının Bolu kesimini kullanmasının 47 saat süreyle yasaklandığı bildirildi.

Kocaeli

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9 günlük bayramı tatili ve eğitim öğretim döneminin sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğuna yönelik bazı güzergahlarda tedbir alındı.

Kocaeli ve çevre kentlerde trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların Kocaeli sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarda 14 Haziran saat 06.00'dan 16 Haziran saat 05.00'e kadar seyir halinde olmaları yasaklandı.

Sakarya

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, eğitim-öğretim yılının sona ermesi ile bayram tatilinin aynı döneme rastlaması dolayısıyla vatandaşların 14-15 Haziran'da özellikle büyükşehirlerden diğer kentlere, turizm bölgelerine gidebileceği belirtildi.

Bu nedenle taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği göz önünde bulundurularak trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla tedbirlerin alındığı aktarıldı.

Ankara

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı ile 2023-2024 eğitim öğretim yılının aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması ve ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için kısıtlama kararı verildi.