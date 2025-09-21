Birinci ara tatil tarihi: İlk ara tatil ne zaman?

Yeni eğitim-öğretim yılı heyecanı öğrencileri sardı. Günler ilerledikçe ilk ara tatil araması hızlanıyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı ara tatil takvimine çevrildi. Özellikle “ilk ara tatil ne zaman” sorusu hem öğrenciler hem de veliler tarafından merakla araştırılıyor.

Birinci ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026

Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma