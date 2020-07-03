ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
31 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Gündem
  • Birleşik Krallık, bazı ülkeler için zorunlu karantinayı kaldırdı

Birleşik Krallık, bazı ülkeler için zorunlu karantinayı kaldırdı

Birleşik Krallık, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya’dan gelecek ziyaretçiler için zorunlu karantinayı kaldırdı.

Birleşik Krallık, bazı ülkeler için zorunlu karantinayı kaldırdı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Birleşik Krallık, 6 Haziran tarihinden itibaren İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya’dan gelecek ziyaretçiler için zorunlu karantina uygulamasını kaldırdığını ve tam listenin ilerleyen saatlerde açıklanacağını duyurdu. Yaklaşık 75 ülkeyi içermesi beklenen listenin epidemiolojik verilere göre düzenli olarak güncelleneceği belirtildi

Ülkede alınan kararın Birleşik Krallık vatandaşlarının tercihi olan İspanya ve İtalya’nın turizmine katkı sağlayacağı ve özellikle havayolu şirketleri ve havalimanları için bir rahatlamaya sebep olacağı bekleniyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap