Birleşik Krallık, bazı ülkeler için zorunlu karantinayı kaldırdı

03 Temmuz 2020

Birleşik Krallık, 6 Haziran tarihinden itibaren İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya’dan gelecek ziyaretçiler için zorunlu karantina uygulamasını kaldırdığını ve tam listenin ilerleyen saatlerde açıklanacağını duyurdu. Yaklaşık 75 ülkeyi içermesi beklenen listenin epidemiolojik verilere göre düzenli olarak güncelleneceği belirtildi

Ülkede alınan kararın Birleşik Krallık vatandaşlarının tercihi olan İspanya ve İtalya’nın turizmine katkı sağlayacağı ve özellikle havayolu şirketleri ve havalimanları için bir rahatlamaya sebep olacağı bekleniyor.