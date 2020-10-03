Birleşik Krallık ve AB Brexit ihtiyacında hemfikir
Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Brexit anlaşması ile ilgili görüşmeleri sonunda tarafların anlaşmanın gerekliliği konusunda hemfikir olduklarını açıkladılar.
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptıkları Brexit görüşmesi sonrasında düzenledikleri ortak basın toplantısında tarafların Brexit anlaşmasının gerekli olduğuna dair hemfikir olduklarını açıkladılar.
Tarafların pozisyonları arasında, özellikle balıkçılık, eşit şartların sağlanması ve yönetim konularında, büyük bir ayrılık olduğu belirtilirken, sorunlara çözüm bulmak adına görüşmelerin devam edeceği ifade edildi.