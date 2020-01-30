Birleşik Metal-İş, 5 Şubat’ta greve gidiyor

30 Ocak 2020

Toplu görüşmelerde MESS ile Türk Metal Sendikası’nın uzlaşmasının ardından gözlerin çevrildiği Birleşik Metal-İş'te grev kararı kesinleşti. DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş, 37 fabrikanın temsilcilerinin katıldığı toplantıda 5 Şubat’taki grev planını karara bağladı. Sendikadan yapılan açıklamada “Merkez TİS Komisyonu MESS’in sefalet ücreti dayatmasını kabul etmedi” denirken, 5 Şubat’ta 11 ildeki 41 fabrikadan, 10 bin metal işçisinin greve çıkacağı duyuruldu.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ise “Çalışan refahını artırıcı nitelikteki sözleşmenin reddedilmesini iyi niyetli bir davranış olarak görmüyoruz. Sektörümüzü geliştirecek, çalışan refahını artıracak bir uzlaşma için Birleşik Metal-İş Sendikası’nın da adım atmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Metal iş kolu toplu iş sözleşmesi görüşmesinde MESS ile Türk Metal anlaşmaya varmış, işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapılacağı duyurulmuştu.