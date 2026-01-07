Birleşme ve devralmalarda 12 yılın zirvesi

Türkiye'de birleşme ve devralma piyasası 2025 yılında güçlü bir ivme yakaladı.

Rekabet Kurumu verilerine göre, özelleştirmeler hariç birleşme ve devralma işlemlerinin toplam değeri 2025'te 11,81 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutar, işlem hacminin bir önceki yıla kıyasla iki katına çıktığını gösterirken, 2013'ten bu yana kaydedilen en yüksek yıllık seviyeye ulaşıldığına işaret etti.

Özelleştirme işlemlerinin büyüklüğü 108 milyar TL

Rekabet Kurumu, 2025 yılında toplam 416 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemini incelemeye aldı. Özelleştirmeler dışarıda bırakıldığında, 162 işlemde hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu görülürken, bu işlemler için bildirilen toplam bedel yaklaşık 466 milyar 113 milyon TL oldu. Aynı dönemde değerlendirilen 19 özelleştirme işleminin toplam büyüklüğü ise 108 milyar 45 milyon TL olarak kaydedildi. Böylece Türkiye kökenli şirketleri kapsayan toplam 181 işlemde öngörülen bedel 574 milyar 159 milyon TL'ye ulaştı.

Hedef şirketin Türkiye merkezli olduğu işlemler incelendiğinde, en fazla birleşme ve devralma 25 işlemle bilgisayar programlama ve danışmanlık faaliyetleri alanında gerçekleşti. En yüksek işlem tutarı ise parasal aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründe kayda geçti. Özelleştirmelerde ise yaklaşık 54 milyar 630 milyon TL ile elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı alanındaki işlem en yüksek bedelli özelleştirme oldu.

En fazla işlem Almanya ve Fransa kaynaklı

Yabancı yatırımcılar 2025'te Türkiye kökenli şirketlere yönelik 55 işlem planladı. Bu kapsamda bildirilen toplam yatırım tutarı 277 milyar 462 milyon TL olarak hesaplanırken, en fazla işlemin Almanya ve Fransa kaynaklı yatırımcılar tarafından gerçekleştirildiği görüldü.

Rekabet Kurulu'nun söz konusu işlemleri, son bildirim tarihinden itibaren ortalama 10 gün içinde karara bağladığı belirtildi.