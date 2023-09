Birlikte hareket edersek arzu ettiğimiz yere ulaşabiliriz

Takip Et

Nurdoğan Arslan ERGÜN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'na katılarak Türk dünyasına önemli mesajlar verdi. Her iş gibi Türk Devletleri Teşkilatı'nın siyasi gücünü ve etkinliğini artıracak olan hususların başında ekonomi alanında kat edeceği ilerleme geldiğini söyledi. Türk dünyasının gerisindeki yenliğe ve gelişmeye açık muhteşem medeniyet birikimi, güçlü devlet geleneği, sağlam sosyal yapısı, vizyoner sivil toplum kuruluşlarıyla adeta yeni bir uyanış, yeni bir şahlanış içerisinde olduğunu dile getiren Erdoğan şöyle devam etti: “Çok boyutlu ilişkilerimizi hızla geliştirmenin yollarını aramalıyız. Meydanı boş bıraktığımızda terör örgütlerinden vesayetçilere her görünümden kirli yapının kuşatmasına maruz kalmamız kaçınılmazdır. Asırlık ayrılıklara asırlık hasretlere asırlık acılara asırlık yapaylıklara son vermenin vakti gelmiştir. Hep beraber bir olduğumuzda iri olduğumuzda diri olduğumuzda kardeş olduğumuzda hep birlikte Türk Dünyası olduğumuzda bunu sağlayabiliriz, endişeniz olmasın.”

“Hedefimiz yeni çağın lider ülkelerinden olmaktır”

"Her bir kardeşimiz bir nesil uğruna, millet uğruna fikriyle, kabiliyetiyle, azmiyle, çilesiyle, başarısıyla savaşarak bugünlere gelmiştir” diyen Cumhurbaşkanı, kültürel, tarihsel, ekonomik, sosyal, siyasi bağları sürekli güçlendirmek için çalıştıklarını dile getirdi. Erdoğan, “Hem kendi vatanımızda hem diasporadaki kardeşlerimizin önünde yeni bir dönemi hep birlikte açacağız. Türkiye olarak hesabımızı önümüzdeki müstakbel çağın lider ülkeleri arasında yer almak üzerine kuruyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'yla bu vizyonu soydaşlarımızla paylaştık. İnşallah bunu da sağlayacağız. Ancak birleşirsek bir olursak birlikte hareket edersek dünyanın girdiği yeni dönemde arzu ettiğimiz yere hiç şüphem yok, ulaşabiliriz” dedi.

"Ekonomik sıkıntıları adım adım geride bırakıyoruz"

Türkiye’nin çevresinde devletsiz ve vatansız kalmanın ne anlama geldiğinin sayısız örneği olduğunu kaydeden Erdoğan, “Güven yoksa rüzgarda savrulan yaprak misali her an kendinizi savrulurken bulabilirsiniz. Birlik çağrılarını siyasi olarak görenler nasıl bir yanılgı içine düştüklerini anladıklarında her şey için çok geç olacaktır. Bunlara bakıp da ibret almamak akıl sahibi hiç kimsenin yapacağı iş değildir” şeklinde konuştu. Türk diasporasının da kendilerine yeni hayat kurdukları ülkelerden başlayarak yazdıkları destanı gururla takip ettiklerini ifade eden Erdoğan şunları söyledi:

“Türk ekonomisinde yaşanan sıkıntıları adım adım geride bıraktığımız dönemden geçiyoruz. Yatırım, istihdam, ihracat, üretim ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme yolunda kat ettiğimiz her mesafe iş dünyamıza da yeni nefestir. Azılı Türkiye düşmanları bile ülkemizi görmezden gelemiyor. Ekonomi üzerinde kara bulutlar toplama çabalarında başarılı olamıyor. Türk'ün ezeli ve ebedi imtihanı diyebileceğimiz kadim mücadele asla bitmeyecektir."

Ek ders ücretine %25 zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı açılış töreni'ne katıldı. Erdoğan, ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25'lik bir artışa gideceklerini açıkladı. Eğitim meselesinde siyasi görüşü ne olursa tüm paydaşların yapıcı eleştirilere açık olduklarını ifade eden Erdoğan, "Milli Eğitim burslusu lisansüstü öğrencilerimizin burslarını, okudukları ülkenin şartlarına göre değişen oranlarda yükseltiyoruz. Burslarda döviz bazında ortalama yüzde 26-27 zam yapmış oluyoruz" dedi.