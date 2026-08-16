Birol Altınkılıç kimdir? Birol Altınkılıç neden vefat etti? Birol Altınkılıç kaç yaşında, evli mi? Kahve Dünyası'nın sahibi kim?

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Geleneksel olarak kahve ve kakao ticareti yapan bir aileden gelen Altınkılıç, kurduğu şirketle kakao işleme ve çikolata üretimine odaklandı. Altınmarka Gıda, zaman içerisinde Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise önde gelen endüstriyel kakao üreticileri arasında yer aldı. Şirket bugün 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Altınkılıç'ın girişimleri yalnızca kakao ve çikolata üretimiyle sınırlı kalmadı. Altınmarka Grubu bünyesinde yer alan Kahve Dünyası, 2004 yılında İstanbul Eminönü'nde açılan ilk mağazasıyla perakende kahve sektörüne adım attı. Marka bugün Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyet gösteren önemli kahve ve çikolata zincirlerinden biri konumunda.

Altınmarka Grubu bugün Altınmarka, Detay Çikolata, Detay Kahve, Kahve Dünyası ve Baylan'ın da aralarında bulunduğu şirket ve markaları bünyesinde barındırıyor. Grubun resmi verilerine göre yapı, 8 şirket ve 9 fabrikayla faaliyet gösterirken Kahve Dünyası'nın 200'ün üzerinde mağazası bulunuyor.

Birol Altınkılıç'ın öncülüğünde büyüyen Altınmarka, 2012 yılında Avrupa Candy Kettle Club tarafından “Avrupa'nın Yılın En İyi Kakao ve Çikolata Fabrikası” ödülüne layık görüldü.