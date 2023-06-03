Bisiklet dostu şehir Konya

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü, bisikletli ulaşım ko­nusunu bir kez daha gün­deme taşıdı. Bisikletli ulaşım ko­nusunda vizyon çalışmaları bu­lunan şehirlerden biri de Konya. Şehrin bu konuda geldiği seviye­yi değerlendiren Konya Büyük­şehir Belediye Başkanı Uğur İb­rahim Altay, yapılan çalışmalar sayesinde Konya’nın bisikletli ulaşımda çok daha iyi bir nokta­ya taşındığını ve bisikletli ulaşı­mı şehrin tamamında yaygınlaş­tırmayı en önemli hedeflerinden biri haline getirdiklerini söyledi.

Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağı Konya’da

Konya’nın ulaşım standartları­nı her alanda yükseltmeye devam ettiklerini ifade eden Altay sözle­rini şöyle sürdürdü: “Bu alandaki en önemli çalışma­larımızı ise bisiklet konusunda yaptık. Türkiye’de ilk kez Bi­siklet Master Planı­mız onaylandı ve bu plan sayesinde şeh­rimiz Uluslararası İdealkent Ödülü’nü kazandı. Konya 604 kilometreyle bisik­let yolu ağı uzunlu­ğunda dünyanın ön­de gelen şehirlerinden biri. Tür­kiye’de ise en uzun bisiklet yoluna sahip şehiriz. 2030 yılına kadar bu uzunluğu 800 kilometreye çıkar­mayı hedefliyoruz. Şehrimizde bisiklet kullanımını yaygınlaştır­mak ve bu konuya dikkat çekmek için ayrıca ‘Bisiklet Şehri Konya’ temalı fotoğraf yarışması ve on binlerce bisiklet kullanıcısının katıldığı Bisiklet Festivali gibi çe­şitli etkinlikler de düzenliyoruz.”

“Akıllı uygulamalarla bisiklet sürmeyi güvenli hale getirdik”

Bisikletli ulaşım konusunda hayata geçirdikleri uygulamalar­la bisiklet sürücülerine çok daha güvenli bir ulaşım imkânı sağla­dıklarını ifade eden Altay; “Kendi geliştirdiğimiz Akıllı Bisiklet Ula­şım Sistemi ABUS sayesinde şeh­rimizdeki bisiklet yollarını, bisik­let tamir istasyonlarının, kiralık bisiklet istasyonlarının, bisiklet parkları ile araç otoparklarındaki bisiklet parklarının konumlarını kullanıcılara sunuyoruz. Uygula­mada bisikletliler için rota plan­lama seçeneği de var. ABUS ayrıca Konya’da bulunan bütün müze­ler, tarihi eserler, antik yerleşim ve ören yerle­ri ile doğal güzellikler ve yeşil alanlara ula­şım sağlıyor. Bisiklet­li ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla ha­yata geçirdiğimiz Gü­venli Okul Yolları Pro­jesi adında Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan bir başka projemiz daha mevcut. Bu projeyi çocuklarımızın okullarına bisik­let yolları üzerinden güvenli şekil­de gitmelerini sağlamak amacıy­la uyguluyoruz” şeklinde konuştu.

“Bisiklet sürücülerinin ihtiyaç duyduğu her şey mevcut”

Konya’da bisiklet sürücülerinin ihtiyaç duyduğu her türlü imkânı hizmete sunduklarını belirten Altay; “Şehrimizin onlarca farklı noktasına bisiklet tamir istasyonları yerleştirdik. Şehir merkezinde bisiklet kullanımının yoğun olduğu noktalarda park ihtiyacını gidermek amacıyla şehir estetiğine uygun bisiklet parkları kurduk.

Yine örnek projelerimizden olan kapalı araç otoparklarımıza yaptığımız iki katlı bisiklet parklarımız, ülkemizde kapalı araç otoparklarında faaliyete geçen ilk bisiklet park yerleri oldu.Uzak mesafelere bisikletli ulaşımı kolaylaştırmak için şehrimizdeki raylı sistem güzergâhları üzerinde hizmet veren Bisiklet Tramvayını Türkiye’de ilk kez kullanıma sunduk. 50 otobüsümüzde bisiklet taşıma aparatları mevcut.

Ana caddeler üzerinde inşa ettiğimiz bisiklet köprüleri ise kullanıcılara hızlı ve güvenli bir ulaşım imkânı sağlama noktasındaki en önemli çalışmalarımızdan biri oldu. Başta Güle Oynaya Camiye Gel projemiz olmak üzere çocuklara yönelik yaptığımız birçok proje ile her yıl binlerce bisiklet hediye ediyoruz” dedi.