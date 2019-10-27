ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C

Bisküvi fabrikasında yangın

Konya'nın Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

Bisküvi fabrikasında yangın
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Konya'nın Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir bisküvi fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sevk edildi.

Fabrikanın ön kısmında başlayan yangın kısa sürede diğer bölümlere de sıçradı.

Yangın kısmen kontrol altına alındı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karaman Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasının ardından yangın kısmen kontrol altına alındı.

Irak uyruklu bir iş adamına ait fabrikanın, 20 bin metrekarelik kapalı alanda 2017 yılında faaliyete geçtiği belirtildi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap