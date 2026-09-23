Bitcoin 87 bin doları devirdi: Piyasada rüzgar tersine döndü

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, geçen hafta boyunca etkili olan alımların ardından kısa süreliğine 87 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin daha sonra kazanımlarının bir bölümünü geri vererek TSİ 01.11 itibarıyla yüzde 0,4 düşüşle 86 bin 96 dolar seviyesinde işlem gördü.

Bitcoin'i destekleyen gelişmeler

Kripto para piyasasındaki yükselişte ABD'den gelen düzenleme haberleri etkili oldu. Clarity Act'in ABD Senatosu'ndan geçememesinin yarattığı olumsuz hava, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto varlıklara yönelik kendi düzenlemelerini devreye almasıyla kısmen dağıldı.

Petrol fiyatları ile ABD Hazine tahvili getirilerindeki gerileme de küresel piyasalarda risk iştahını artırarak kripto paralara yönelik talebi destekledi.

Strategy'den 75,7 milyon dolarlık Bitcoin alımı

Bitcoin'deki yükselişi destekleyen gelişmelerden biri de Strategy'nin yeni alım açıklaması oldu.

Şirket, 14-20 Eylül tarihleri arasında toplam 75,7 milyon dolar karşılığında 950 Bitcoin satın aldığını bildirdi.

Son alımla birlikte Strategy'nin elindeki toplam Bitcoin miktarı 846 bine yükseldi. Şirketin Bitcoin rezervi böylece haziran sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, 847 bin 363 adetlik rekor seviyenin altında kaldı.

Strategy ayrıca aynı dönemde 174 milyon dolar karşılığında 1,77 milyon adet STRC imtiyazlı hissesini geri satın aldı. Şirketin imtiyazlı hisselerdeki geri alımlarla temettü yükümlülüklerini azaltmayı hedeflediği belirtildi.

Binance'e İran yaptırımları soruşturması

Kripto piyasasının gündemindeki bir diğer gelişme ise Binance hakkında ABD'de yürütülen inceleme oldu.

ABD federal savcıları, Binance'in platformunda gerçekleştirilen bazı işlemler üzerinden İran'a yönelik yaptırımların ihlal edilip edilmediğini araştırıyor. Yetkililerin, şirketin söz konusu işlemlere bilerek izin verip vermediğini de incelediği belirtildi.

Binance daha önce ABD'nin kara para aklamayla mücadele ve yaptırım yasalarını ihlal ettiğini kabul etmiş ve 4,3 milyar dolar ödeme yapmayı kabul etmişti. Gelişmelerin ardından BNB yüzde 2,3 değer kaybetti.

Ethereum ve Solana geriledi

Bitcoin'in yükselişine ara vermesiyle kripto para piyasasının genelinde de satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum yüzde 1,5 düşüşle 2 bin 737,61 dolara gerilerken XRP yüzde 0,2 yükselerek 1,5596 dolara çıktı.

Solana yüzde 1,4 değer kaybederken Cardano yüzde 1,6 yükseldi. Meme coinlerden Dogecoin yüzde 0,8, TRUMP ise yüzde 0,1 geriledi.

Altcoin piyasası son günlerde SEC'in nitelikli platformlara tokenize edilmiş ABD hisselerinin blokzincir tabanlı platformlarda işlem görmesine yönelik beş yıllık muafiyet tanıyan kararından destek bulmuştu. Karar, geleneksel finans ile blokzincir teknolojisinin daha fazla bütünleşebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.