Bitcoin ekim ayında rekor seviyelere çıkarken Ethereum ve altcoin yatırımcıları zirveyi göremedi. Bitcoin 65 bin dolarları görürken Ethereum ise bin 750 dolarlara kadar geriledi. Yatırımcılar bunun nedenini öğrenmeye çalışıyor ve "Bitcoin, Ethereum ve altcoinler neden düşüyor, daha da düşecek mi" sorusunu yöneltiyor.

Bitcoin, Ethereum ve altcoinler neden düşüyor?

Son günlerde teknoloji ve riskli varlıklarda satışlar arttı. Bu durum kripto paralara da yansıdı.

Faiz oranlarının yüksek seyretmesi ve ekonomik belirsizlik, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına yol açtı.

Kripto piyasasındaki düşüş tek bir sebebe bağlı değil. Genel ekonomik belirsizlik, riskten kaçış, yüksek kaldıraç ve teknik satışlar bir araya gelerek Bitcoin, Ethereum ve altcoinlerde sert fiyat kayıplarına yol açtı.

Bu koşullar devam ettiği sürece kısa vadede daha fazla dalgalanma görülebilir, ancak piyasa dinamiklerine bağlı olarak tepki alımları ve stabilizasyon da mümkün.