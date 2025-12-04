Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin düşecek, yükselecek mi? Fed'in kararı Bitcoin piyasasını etkiler mi?

Bitcoin, önceki gün 93.000 doların üzerine hızlı bir tırmanışın ardından bu sabahyatay bir seyir izledi. Dünyanın en büyük kripto para birimi, TSİ 09.56 itibarıyla %0,3 düşüşle 93.140 dolar seviyesinden işlem gördü.

Hafta başında sert bir satış dalgasıyla 84.000 dolara yaklaşıp yatırımcıları endişelendiren Bitcoin, gelen olumlu haberlerle hızlı bir toparlanma gösterdi. ABD’deki düzenleyici cepheden gelen açıklamalar, piyasadaki risk iştahını yeniden canlandırdı.

SEC’den “inovasyon muafiyeti” sinyali güveni artırdı

Toparlanmayı destekleyen en önemli gelişme, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins’in, kripto varlık şirketlerine yönelik özel bir “inovasyon muafiyeti” planladıklarını söylemesi oldu. Bu açıklama, yatırımcıların regülasyon ortamına ilişkin güvenini yeniden güçlendirdi.

Öte yandan dev varlık yöneticisi Vanguard, daha önce uyguladığı kripto ETF yasağını kaldırarak müşterilerine üçüncü taraf kripto borsa yatırım fonları ve yatırım fonlarında işlem yapma imkânı tanıdı. Bu adımın, kurumsal taraftan yeni sermaye girişlerini hızlandırabileceği değerlendiriliyor.

Fed’in faiz indirimi beklentisi risk iştahını canlı tutuyor

Makroekonomik cephede ise gözler gelecek hafta yapılacak Fed toplantısına çevrilmiş durumda. Piyasalarda, Fed’in faiz indirimine gideceğine dair beklentiler artarken, bu görünüm Bitcoin başta olmak üzere riskli varlıklara ek destek sağlıyor. Ayrıca Fed’in 1 Aralık’ta parasal sıkılaştırmayı sonlandırması ve büyük ölçekli repo işlemlerine geri dönerek piyasaya likidite enjekte etmesi de hareketliliği destekleyen unsurlar arasında.

Bitcoin’in kısa sürede 84.000 dolar seviyesinden 93.000 doların üzerine tırmanması, piyasanın hâlâ kırılgan yapıda olduğuna işaret ediyor. Zorunlu kısa pozisyon kapanışlarının volatiliteyi artırdığı belirtiliyor.

Ether %4'ün üzerinde arttı

Altcoinlerde ise Perşembe günü genel olarak pozitif bir görünüm vardı. Ether'in %4’ün üzerinde değer kazanması dikkat çekti. Ancak piyasalarda hâkim olan temkinli hava nedeniyle yükselişlerin sınırlı bantlarda gerçekleştiği görülüyor.