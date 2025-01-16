Bitkisel değil, ilaçlı: Bakanlık gıdada 'tehlike' saçan firmayı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı halkın sağlığı ile oynayan üretici ve işletmeleri kamuoyuna açıklamaya devam ediyor. Geçtiğimiz ekim ayından bu yana paylaşılan listeler giderek kabarırken, bir kez daha yapılan akılalmaz işler gözler önüne serildi.

Bakanlığın 15 Ocak 2025 tarihli son Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesinde, bir pekmez firmasına ait ürünlerin içinden ilaç çıktı.

Bitkisel değil, ilaçlı

Pekmez Dünyası tarafından üretilen ve markanın adını taşıyan bir macun ile Lukaçi adındaki yine aynı marka tarafından üretilen bitkisel macunlarda ilaç etken maddesi tespit edildi.

Hiçbir yan etkisi bulunmadığı öne sürülerek pazarlanan macunların ölüme bile götüren tehlikeli ilaç karışımları içerdiği belirlenirken, firmadan henüz bir açıklama gelmedi.