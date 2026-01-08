BİTLİS TOKİ KURA SONUCU: Bitlis TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura takviminde bugün Bitlis'teki hak sahipleri belli olacak. Kura çekimi başladı ve sonuçlar merak ediliyor. Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenler heyecanla kesin sonuçları beklerken "Bitlis TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu dillerden düşmüyor.

Bitlis TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Bitlis 2 bin 363 konut kesin kura sonuçları açıklanmış değil. Vatandaşlar kura çekimini canlı takip ediyor. Yoğunluk durumuna göre sonuçların akşam saatlerinde ya da yarın sabah açıklanması bekleniyor.

Vatandaşlar sonuçlara e-Devlet üzerinden ya da TOKİ resmi sitesinden ulaşabilecek.

