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Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığından, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugünkü hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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