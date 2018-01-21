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Bitlis'te çığ düştü: 2 asker şehit, 3 asker kayıp

Bitlis'te askeri timin üzerine çığ düşmesi sonucu 2 asker şehit olurken, 7 asker yaralandı, 3 askere ise ulaşılamıyor.

Bitlis'te çığ düştü: 2 asker şehit, 3 asker kayıp
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Bitlis kırsalının PKK'lı teröristlerden temizlemek ve onların kullandığı sığınak ve barınakların imha edilmesi için başlatılan operasyonlar devam ederken, bugün öğlen saatlerine doğru Hizan ilçesinin Kolludere Mevkine çığ düştü.

Çığın bölgede operasyon yapan bir grup askerin bulunduğu bölgeye düştüğü belirtildi.

Meydana gelen çığ olayında ilk belgilere göre 2 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı, 3 askerin de kayıp olduğu belirtildi. Yaralı askerlerin helikopterle bölgeden alınmaya başlandığı, kayıp askerleri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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