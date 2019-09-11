Bitlis'te minibüs şarampole devrildi: 10 ölü, 7 yaralı
Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde, köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Kalkanlı köyü yakınlarında Eyüphan Taş'ın kullandığı 65 AZ 282 plakalı köy minibüsü şarampole devrildi.
Kazada, 10 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan'da köy minibüsünün şarampole devrildiğini belirterek, "Meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar, Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı." dedi.
Kaynak: AA