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Bitlis'te minibüs şarampole devrildi: 10 ölü, 7 yaralı

Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Bitlis'te minibüs şarampole devrildi: 10 ölü, 7 yaralı
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Bitlis'in Hizan ilçesinde, köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Kalkanlı köyü yakınlarında Eyüphan Taş'ın kullandığı 65 AZ 282 plakalı köy minibüsü şarampole devrildi.

Kazada, 10 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan'da köy minibüsünün şarampole devrildiğini belirterek, "Meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar, Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı." dedi.

Kaynak: AA

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