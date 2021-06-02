Bitlis'teki operasyonda 1'i korucu 2 şehit, 4 yaralı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-11 Operasyonu'nda, Bitlis Tatvan'da çıkan çatışmada biri korucu 2 şehit ve 4 yaralının olduğunu belirtti.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Eren-11 Operasyonu'nda, Bitlis Tatvan'da çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Korucumuz Yücel Aki ve Jandarma Teğmenimiz Baki Koçak'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı 4 evladımıza Rabbim, acil şifalar versin inşallah."

Valilikten açıklama

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anadere köyü kırsalında yürütülen "Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-63" operasyonu esnasında PKK'lı teröristlerle çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çıkan çatışmada İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 5 jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Tedavi altına alınan yaralılardan Jandarma Teğmen Baki Koçak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yaralı 4 personelimizin tedavilerine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Çatışma bölgesinden kaçan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir."