Bitlis'teki operasyonda 1'i korucu 2 şehit, 4 yaralı
Bitlis'teki Eren-11 Operasyonu'nda biri korucu olmak üzere 2 şehit olduğu, 4 askerin ise yaralandığı açıklandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-11 Operasyonu'nda, Bitlis Tatvan'da çıkan çatışmada biri korucu 2 şehit ve 4 yaralının olduğunu belirtti.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Eren-11 Operasyonu'nda, Bitlis Tatvan'da çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Korucumuz Yücel Aki ve Jandarma Teğmenimiz Baki Koçak'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı 4 evladımıza Rabbim, acil şifalar versin inşallah."
Valilikten açıklama
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anadere köyü kırsalında yürütülen "Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-63" operasyonu esnasında PKK'lı teröristlerle çatışma çıktığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çıkan çatışmada İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 5 jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Tedavi altına alınan yaralılardan Jandarma Teğmen Baki Koçak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yaralı 4 personelimizin tedavilerine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Çatışma bölgesinden kaçan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir."