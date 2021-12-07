'Bitrota operasyonunda' bir şüpheli İstanbul'a getirildi
Kayseri’deki “kripto para borsası dolandırıcılığı” iddiasına ilişkin Antalya'da gözaltına alınan bir kişi İstanbul’a getirildi.
Kayseri'de 3 yıl önce şirket kuran K.A. ve H.Ö tarafından geçen yıl devreye alınan "Bitrota" adındaki kripto para borsasının kısa süre önce çökmesi üzerine şirket yöneticileri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden K.A, Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.
Şüpheli K.A, şirket merkezinin İstanbul’a taşınması ve davanın Anadolu Adliyesi'nde görülecek olması sebebiyle İstanbul'a getirildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan şüpheli, Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü. Şüphelinin yarın mahkemeye sevk edileceği bildirildi.