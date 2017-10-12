'Bizim en büyük gücümüz gençliğimiz'

12 Ekim 2017

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclis toplantısında, gençleri uyuşturucudan korumak için, önleyici rol üstlenmeye ihtiyaç olduğunu, bunu yapabilmek için sporu ve sivil toplum kuruluşlarını kullandıklarını anlattı.

Bak, "Uyuşturucu ile mücadele bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak birinci önceliklerimizin başında geliyor. Sokaklardaki tabloları görüyoruz. Bizim ülke olarak en büyük gücümüz, gençliğimiz ve insan kaynağımız. Biz bu insan kaynağını ve gençliği yeteri kadar yönetemezsek, yönlendiremezsek, eğitemezsek 2023 hedeflerine, ortaya koyduğumuz 2053 hedeflerine ulaşmakta çok zorlanırız." ifadelerini kullandı.

Spor alanları olmadığında çocukların yalnız kaldığını belirten Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yalnız kaldığı zaman kiminle beraber olduğunu bilemiyorsunuz. Onu etkileyen, bu sürece sürükleyen etkenler var. Dolayısıyla biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm gücümüzle tüm paydaşlarımızla sivil toplum kuruluşlarıyla amatör spor kulüpleriyle sahada ve sokakta olacağız. Sokakları uyuşturucu satıcılarına, bu yapı içindekilere bırakmayacağız. Burada işadamlarımızdan, sosyal sorumluluk çerçevesinde kendi semtlerindeki, bölgelerindeki spor kulüplerine destek olmalarını bekliyoruz."

Sporda şiddet

Bakan Osman Aşkın Bak, spor sahalarında yaşanan şiddet olaylarına da dikkati çekerek, zaman zaman hoşa gitmeyen tabloların yaşandığını hatırlattı.

Sporda şiddetin önlenmesi için yasanın gerektirdiği önlemleri aldıklarını ifade eden Bak, ancak bunların uygulanmasında sorunlar yaşandığını vurguladı. Bunları gidermek için İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çalışmalar yürüttüklerini belirten Bak, "Sporun ortak dilini, birleştirici gücünü hep beraber kullanmalıyız. Bir proje çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, mahalle sahaları, basketbol sahaları, küçük alanlarda sahalar oluşturmak için bir seferberlik başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Her mahalleye basketbol sahası ya da voleybol sahası kurulması için çalışma başlatacaklarını dile getiren Bak, şöyle devam etti:

"Sporun birleştirici gücünü kullanmak açısından da işadamlarına ihtiyacımız var. Sorunlarınız çok ama bir nevi sosyal sorumluluk çerçevesinde sizlerin bize önereceği projelere ihtiyacımız var. Biz bakanlık olarak gençlikle ilgili, onların girişimci olması için, teknolojik yapıdan güçlenmesi için gelecek projelerde sizlerle işbirliği yapmaya hazırız. Bu noktada teknoloji olabilir, yazılım olabilir, teknik robotik olimpiyatlar olabilir bu tip şeylere açığız. Bu noktada biz Bakanlık olarak bu alanlarda yer alacağız."

Kaynak: AA