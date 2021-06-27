Bizimkiler'in 'Cemil'i Uğurtan Sayıner vefat etti

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşayan Sayıner, Donanmacı Mahallesi'nde kaldığı evde rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Eve elen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sanatçının hayatını kaybettiği belirlendi.

Sanatçının arkadaşı Osman Cavcı, Sayıner'in bir süredir hasta olduğunu söyledi.

Cavcı, "Sayıner İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'nde bir süre tedavi gördü. Bir hafta önce taburcu edildi. Eve geldi ve vefat etti. Üzgünüz."dedi. Sayıner'in vefat ettiği apartmanın önüne ayakkabılarının konulduğu görüldü.

Uğurtan Sayıner kimdir?

1962 yılında tiyatroya başlayan Sayıner, İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı.

Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Sevin'in eşi "Sarhoş Cemil" karakteriyle hafızalara kazındı.

Uğurtan Sayıner ayrıca Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra, Bir Kurşun gibi dizi film ve filmlerde rol aldı.