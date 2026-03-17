BKM soruşturmasında istenen cezalar belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) şikayeti üzerine başlatılan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) odaklı usulsüzlük soruşturmasında önemli bir aşamaya gelindi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

İhaleler üzerinden kaynak aktarımı iddiası

Hazırlanan iddianamede, Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in liderliğini yaptığı öne sürülen yapılanmanın, geçmişten tanıdıkları kişilere usulsüz şekilde ihale verilmesini ve hizmet alımı gerçekleştirilmesini sağladığı belirtildi.

Söz konusu yöntemle BKM kaynaklarının üçüncü kişilere aktarıldığı iddia edilirken, sürecin sistematik bir yapı içerisinde yürütüldüğü değerlendirmesine yer verildi.

9 şüpheli hakkında ağır suçlamalar

İddianamede, Emrah Şener ve Baran Aytaş'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheliye çeşitli suçlamalar yöneltildi. Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "6493 sayılı yasaya muhalefet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından dava açılması talep edildi.

Savcılık, şüphelilerin 14 yıldan 57 yıla kadar değişen hapis cezalarıyla cezalandırılmasını istedi.