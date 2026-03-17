BKM soruşturmasında istenen cezalar belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) şikayetiyle başlatılan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) merkezli usulsüzlük soruşturmasında iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in de bulunduğu 9 şüpheli hakkında dava açılmasını talep etti. İddianamede, ihaleler üzerinden usulsüz şekilde kaynak aktarımı yapıldığı ve sürecin organize bir yapı içinde yürütüldüğü öne sürüldü. Şüpheliler için 14 yıldan 57 yıla kadar hapis cezası istendi.
İhaleler üzerinden kaynak aktarımı iddiası
Hazırlanan iddianamede, Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in liderliğini yaptığı öne sürülen yapılanmanın, geçmişten tanıdıkları kişilere usulsüz şekilde ihale verilmesini ve hizmet alımı gerçekleştirilmesini sağladığı belirtildi.
Söz konusu yöntemle BKM kaynaklarının üçüncü kişilere aktarıldığı iddia edilirken, sürecin sistematik bir yapı içerisinde yürütüldüğü değerlendirmesine yer verildi.
9 şüpheli hakkında ağır suçlamalar
İddianamede, Emrah Şener ve Baran Aytaş'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheliye çeşitli suçlamalar yöneltildi. Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "6493 sayılı yasaya muhalefet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından dava açılması talep edildi.
Savcılık, şüphelilerin 14 yıldan 57 yıla kadar değişen hapis cezalarıyla cezalandırılmasını istedi.