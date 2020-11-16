Black Friday ne zaman?

Black Friday etkinliği ABD'de ortaya çıkmasından bu yana tüm dünyaya yayıldı ve artık Türkiye'de de Black Friday için özel indirimler uygulanıyor. Giysiden teknolojiye, hatta otomobillere bilen yansıyan Black Friday indirimleri alışveriş yapmak isteyenler tarafından beklenen günler arasında yer alıyor.

Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günü Black Friday olarak adlandırılırken, bu yıl Black Friday 29 Kasım 2020 tarihine denk geliyor.

Black Friday nedir?

ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe Black Friday deniyor. Black Friday olarak adlandırılan gün, 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul ediliyor. Black Friday gününde mağazalar çok erken saatlerde açılırken, çok geç saatlere kadar hizmet vermeye devam ediyor. Bu tarihte sadece mağazalar değil, internet üzerinden çeşitli ürünleri satan e-ticaret siteleri de indirimleri müşterilerine sunuyor.

Black Friday'den ilk olarak 1961 yılında gazetelerde bahsedilmiştir. O günde Philadelphia'da alışverişten dolayı oluşan yoğun traafik ve zorluklar nedeniyle Black Friday olarak anılmaya başlanmıştır. Adlandırılması olumsuz olsa da, günümüzde Black Friday insanlar tarafından olumlu karşılanmaktadır.