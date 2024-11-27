Black Friday'e günler kala: İnternetten alışveriş yaparken nelere dikkat edilmeli?

Çok sayıda üründe büyük indirimler beklenen Black Friday bu yıl 29 Kasım'da düzenlenecek. Daha sonra ise 2 Aralık'ta Siber Pazartesi indirimleri başlayacak. Bu tarihlerde internetten alışveriş trafiğinin büyük oranda artması bekleniyor. Dolandırıcılar kişisel bilgileri ele geçirmek için farklı yollar deniyor.

TOBB E-ticaret Meclisi üyesi ve Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli; Black Friday ve Siber Pazartesi'de alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenleri gündeme getirdi.

Çiğdemli, indirim dönemlerinde siber çetelerin sahte e-ticaret siteleri oluşturarak tüketicileri tuzağa çekmeye çalıştığını belirterek 'gerçek olamayacak kadar büyük' indirim vaatlerine inanılmaması gerektiğini kaydetti.

İnternetten alışveriş yaparken nelere dikkat edilmeli?

- İnternet alışverişi yaparken, web sitesinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol etmek gerek.

- Sitenin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir.

- Sitenin adres, şirket ve telefon bilgileri de kontrol edilmeli. Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir olduğunu gösterir. Yazıyorsa sitenin altındaki altyapı sağlayıcı firma ismine bakılabilir.

- Telefonda veya mesajla kimseye kredi kartı bilgisi verilmemeli. Sosyal medya üzerinden alışveriş yapılacaksa ya kapıda ödeme seçeneği tercih edilmeli ya da sanal kart kullanılmalı.

- Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına da mutlaka bakılmalı. İnanılmayacak kadar büyük bir indirim söz konusuysa o siteden derhal çıkılmalı.

Halka açık Wi-Fi kullanmayın

- Alışverişi kendi cihazlarınızla yapın. İster bilgisayarınız ister tabletiniz veya akıllı telefonunuz olsun, alışverişte kendi cihazınızı kullanın. Cihazın davranışındaki tuhaflıkları ayırt etmek sizin için çok daha kolay olacaktır.

- Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapmamaya çalışın. Her internet bağlantısı, online ödemeler için yeteri kadar güvenli değildir. Online alışveriş için çarşı ve alışveriş merkezlerindeki halka açık Wi-Fi noktalarını kullanmayın.

- Güvenlik yazılımınız güncel olsun. Halen yapmadıysanız, birden fazla koruyucu katmana sahip güvenilir ve güncel bir internet güvenliği çözümü yükleyin.

'Adres çubuğunu kontrol edin'

- Online adres çubuğunu her zaman kontrol edin. Tanınmış bir siteyi gördüğünüzde bile tedbiri elden bırakmayın. Dolandırıcılar orijinal emsalleriyle neredeyse tamamen özdeş olan sahte web siteleri oluşturabilirler. Gözünüz URL'nin yani adres çubuğunun üzerinde olsun. Sahte siteler, taklit etmeye çalıştıkları resmi sitelerden farklı internet adresleri kullandıkları için kolayca tespit edilebilirler.

- Alışverişten sonra ekstrelerinizi kontrol edin. Banka ve kredi kartı hesap bakiyelerini kontrol etmek, özellikle normale göre yoğun alışveriş yapılan dönemlerin ardından her zaman iyidir.