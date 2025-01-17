Blinken'dan Erdoğan'a övgü: ABD’den Gazze ateşkesi ve yeniden inşa açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği veda toplantısında, Hamas ve İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Blinken, sürecin detaylarına değinerek, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kritik dönemdeki rolüne dikkat çekti. CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy’un aktardığına göre, Blinken şu ifadeleri kullandı:

"Hamas sonbaharda müzakere masasına oturmayı reddettiğinde Katar'a giderek bu durumu kabul edemeyeceğimizi ilettim. Katar, Hamas’ı sınır dışı etti. Ardından, anlaşmayı sonuçlandırmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gittik. Erdoğan’ın ağırlığını ve etkisini kullanmasını istedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu yaptı ve Hamas müzakere masasına geri döndü."

Blinken, Gazze'de ateşkesin sağlanmasını yönetimin önemli başarılarından biri olarak nitelendirirken, 19 Ocak’ta ateşkesin başlamasını beklediklerini belirtti. Blinken, “Bu anlaşma hem İsrailliler hem de Filistinliler için rahatlama sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Gazze’nin yeniden inşası ve bölgesel değişim vurgusu

Antony Blinken, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesine yönelik büyük bir yeniden inşa planı başlatılacağını da duyurdu. Blinken, bu planın, bölgede tarihi bir değişim yaratma ve Filistin devletine giden yolu açma fırsatı sunduğunu ifade etti. Ayrıca, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme sürecinin bölgesel entegrasyon açısından kritik olduğunu vurguladı.

Blinken, "Gazze halkı için insani yardımların devamlılığını sağlamak, yeniden inşa sürecini desteklemek ve savaşın kalıcı olarak sona ermesi için çaba göstereceğiz" dedi.