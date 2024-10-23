Blinken'dan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına kınama

Bakan Blinken, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Blinken, "ABD olarak müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve bugünkü terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Dualarım, saldırının kurbanları ve onların aileleriyle beraber." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’dan kınama

Beyaz Saray, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Beyaz Saray, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını kınadı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, “Saldırının nedenini ya da arkasında kimin olduğunu henüz bilmemekle birlikte, bu şiddet eylemini şiddetle kınıyoruz” dedi.