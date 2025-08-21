'BLOK3' olarak tanınan Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında soruşturma açıldı

Ünlü şarkıcı BLOK3 olarak bilinen Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında, menajer Ferhat Karagöz'ün şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Karagöz, 13 Temmuz'da çağrıldığı bir adreste darp edildiğini ve ölümle tehdit edildiğini iddia etti.

Beyzbol sopası ve silahla darp iddiası

Şikayet dilekçesinde yer alan bilgilere göre, yapımcı Maruf Yöntürk, menajer Karagöz'ü ofisine çağırdı. Karagöz, burada Yöntürk, Hakan Aydın (BLOK3) ve kimliği tespit edilecek diğer kişiler tarafından darp ve tehdit edildiğini ileri sürdü. Dilekçede, Yöntürk'ün Karagöz'ü, "Bu paralar nerede oğlum, şimdi sen kendini bana taktın, seni burada bırakacağım" diyerek tehdit ettiği ve bilardo sopasıyla vücudunun çeşitli yerlerine defalarca vurduğu belirtildi.

Karagöz'ün, 'Dads' lakaplı sanatçı Efe Atasoy ve şüpheli Hakan Aydın'ın yapımcısı olan Arda Soylu'yu ofiste gördüğü ve bu şahısların da Ferhat Karagöz'ün darp edilmesine şahit oldukları iddia edildi.

Hakan Aydın'ın da saldırıya katıldığı iddia edilen dilekçede, Maruf Yöntürk'ün, bir çalışanından "stüdyodaki çekmecede silah var, onu bana getir" diyerek susturucu takılmış bir silahı alıp, Karagöz'ü bu silahla darp ettiği öne sürüldü.

"Parayı getir, yoksa seni vurmak zorunda kalacağız"

İddiaya göre, Yöntürk silahı Karagöz'ün kafasına dayayarak, "Hemen para bulacaksın, 850.000,00-TL vereceksin, senin sahibin de yok ki, sahibini arayalım, sahibine gönderelim, hadi şimdi artık git, yarına kadar da bu parayı getir, yoksa seni vurmak zorunda kalacağız" şeklinde tehditler savurdu.

Olayın ardından Ümraniye Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan Ferhat Karagöz'ün vücudunda "kaburgasının kırıldığı, birçok bölgesinde ezilmeler olduğu ve yaralar açıldığı" belirtildi. Şikayet üzerine Hakan Aydın ve Maruf Yöntürk hakkında 'Kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından soruşturma başlatıldı.