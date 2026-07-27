Blok3'e suikast hazırlığı iddiası: 7 şüpheli tutuklandı

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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde nisan ayında meydana gelen kundaklama ile Beylikdüzü'ndeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, Muğla'nın Bodrum ilçesinde operasyon düzenlendi. Yakalanan 7 kişinin, rapçi Blok3 adıyla tanınan Hakan Aydın'a suikast hazırlığı yaptığı öne sürüldü.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, iki olaya karıştığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda kundaklama şüphelisi F.K. ile birlikte hareket ettiği belirlenen 6 kişinin Bodrum'da bulunduğu tespit edildi.

Kovalamacanın ardından yakalandılar

İstanbul ve Muğla emniyet müdürlüklerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, "Şapkalılar" adıyla bilinen yeni nesil suç örgütüyle bağlantılı oldukları öne sürülen şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 86 fişek ele geçirildi.

Signal'da "Blok" isimli grup kurmuşlar

Operasyonda ele geçirilen telefonların incelenmesiyle şüphelilerin, Signal isimli çevrimiçi mesajlaşma uygulamasında "Blok" adlı bir grup oluşturduğu belirlendi.

Şüphelilerin bu grup üzerinden Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın'a yönelik suikast planladıkları öne sürüldü. Grubun yazışmalarında planlanan eylemin "Türkiye genelinde ses getirecek büyük bir olay" şeklinde nitelendirildiği iddia edildi.

Otel ve araç fotoğrafları paylaşılmış

Mesajlaşma grubunda Hakan Aydın'ın kaldığı otelin konumu ile kullandığı araçların ve otelin fotoğraflarının paylaşıldığı ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. ile diğer 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.