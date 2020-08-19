Bloomberg: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti

19 Ağustos 2020

Bloomberg News'un konu hakkında doğrudan bilgiye sahip iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Türkiye Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfetti ve bu kaynak muhtemelen doğal gaz.

İki yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Cuma günü kamuoyu ile yeni bir müjdeli haberi paylaşacaklarını” belirtmesinin ardından konuştu. Erdoğan aynı zamanda Doğu Akdeniz’de arama, tarama çalışmalarının devam edeceğini söylemişti. Cumhurbaşkanlığı, konuya ilişkin yorum yapmadı.

Petrokimya ve enerji hisselerinde artış

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘müjde’ açıklamaları sonrası, piyasada hareketlilik arttı. BIST yüzde 2’yi aşan primle 1,118 seviyesine kadar yükseldi. Bu arada borsada enerji ve petrokimya hisselerinde yüzde 10’a varan artışlar dikkat çekti. Petkim, Tüpraş, Zorlu Enerji, Aygaz, Ak Enerji, Ayen Enerji ve Naturel Gaz açıklama sonrası değer artışlarıyla öne çıkan hisseler oldu.