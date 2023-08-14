BluTV ve Gain'den üyelik ücretlerine zam

Vergi oranlarının artmasıyla birlikte fiyat artırma kararı alan Gain ve BluTv abonelik ücretlerini yaklaşık iki katına çıkardı. En son Eylül 2022'de zam yapan BluTv, aylık abonelik ücretini 49.90 TL'den 99.90 TL'ye, Gain ise 34.99 TL'den 99 TL'ye yükseltti.

Aylık abonelik planlarını yenilemek isteyen ve yeni kayıt olacak kullanıcılar, yerli streaming platformlarının açıkladığı zamlı fiyatlar üzerinden ödeme yapacak. Yıllık abonelik ücretlerine de zam yaparak platformlarındaki yerli ve yabancı içerikler için fiyat etiketini 29.90 TL'den 49.90 TL'ye çıkaran BluTv, HepsiBurada Premium ayrıcalıkları kapsamında ücretsiz kullanım sunarken; GAİN ilk kez kayıt olan kullanıcılar ve mevcutta Premium aboneliği olmayanlar için 1 TL'ye bir aylığına abone olma fırsatı sunmaya devam ediyor.