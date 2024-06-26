BM: Gazze'den çekilmiyoruz

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM'nin çok büyük risk altında yardım dağıtımı yapmaya çalıştığını belirten Dujarric, İsrail'den talep ettikleri iyileştirmelere ilişkin henüz gelişme olmadığını söyledi.

Dujarric, İsrail'in BM'nin taleplerini yerine getirmemesi halinde örgütün yardım dağıtımını askıya alacağına ilişkin haberlere karşılık "Gazze'den çekilmiyoruz." dedi.

Dujarric, ABD'nin yüzer iskelesinden yardım dağıtımına ilişkin, BM'nin hala güvenlik durumunu gözden geçirdiğini ve gerekli koşullar sağlanmadığı için buradan yardım dağıtımı yapmadığını kaydetti.

BM'nin giderek daralan bir ortamda yardım dağıtımaya çalıştığını anlatan Dujarric, BM'nin taleplerinin esasen çok basit olduğunu bildirdi. Dujarric, İsrail ordusunun koruması altında çalışmadıklarını belirterek, yardım dağıtımı için farklı yolları denediklerini vurguladı.

"Başarılı olmak için tek yol ateşkes." diyen Dujarric, aynı zamanda insani yardıma erişimin engellenmemesi ve tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğini tekrarladı.