BM Genel Sekreteri Guterres: Libyalıları rahat bırakın

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yabancı birlik ve paralı askerlere derhal Libya'yı terk etmeleri çağrısında bulunarak, "Libyalıları rahat bırakın." dedi.

"Ateşkes devam ediyor" diye belirten Guterres, "Tüm yabancı birliklerin ve paralı askerlerin önce Bingazi ve Trablus'a gidip, oradan da geldikleri asıl yere dönerek Libyalıları rahat bırakmaları gerekiyor. Çünkü Libyalılar rahat bırakıldıkları takdirde kendi sorunlarını çözebileceklerini kanıtladılar." ifadelerini kullandı.

Reuters'teki habere göre, ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Richard Mills de, "Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de dahil olduğu tüm harici taraflara Libya'nın egemenliğine saygı duymaları ve derhal Libya'daki askeri müdahalelerini sonlandırmaları çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Libya, 2014'ten beri başkent Trablus'taki uluslararası olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Halife Hafter komutasında Libya'nın doğusundaki silahlı güçler arasında bölünmüş olarak bulunuyor.

Hafter, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya tarafından desteklenirken, Trablus'taki hükümet ise Türkiye tarafından destekleniyor.

Birbirine karşıt iki yönetim geçen yıl ekim ayında ateşkes ilan etmişlerdi ancak herhangi bir geri çekilme olmamıştı.