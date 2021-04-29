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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs açıklaması: Yeterli ortak zemin bulamadık

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs meselesi ile ilgili, "Kıbrıs sorununun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın son gün oturumu yapıldı.

Guterres, yaptığı açıklamada, "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık. Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız" dedi.