BM, Kaşıkçı cinayeti raporunu yarın açıklayacak

18 Haziran 2019

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporun yarın açıklanacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada, Callamard'ın, gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin "devletler ve bireylerin sorumluluğu ve devletlerin attığı adımlar konusunda" uluslararası insan hakları soruşturması yürüttüğü anımsatıldı.

Açıklamada, Callamard'ın soruşturmaya ilişkin elde ettiği bulgulara ilişkin raporun, yarın OHCHR internet sitesinde açıklanacağı ifade edildi.

Callamard'ın, ayrıca, raporu gelecek hafta BM Cenevre Ofisi'nde başlayacak İnsan Hakları Konseyinin 41'inci oturumu kapsamında 26 Haziran'da Konsey'e sunacağı kaydedildi. Callamard, aynı gün BM Cenevre Ofisi'nde TSİ 14.00'te rapora ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Özel Raportör Callamard, 28 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, Kaşıkçı'nın katillerinin kamuya açık yargılanması çağrısında bulunmuş, cinayete ilişkin soruşturma ve yasal sürecin şeffaf olmamasından dolayı Suudi Arabistan'ı kınamıştı.

Kaşıkçı'nın cesedi halen bulunamadı

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

Kaynak: AA