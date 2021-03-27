BM, Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilere müdahaleyi kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar ordusuna şiddetten ve baskıdan kaçınma çağrısı yaptı. BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Guterres, ordunun göstericilere müdahalesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Myanmar'daki darbeye karşı sağlam, kararlı ve uluslararası toplumun birlik olduğu bir tutum sergilenmesi gerektiğini ifade eden Guterres, ülkedeki krize acil bir çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Myanmar güvenlik güçlerinin aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin ölümüne neden olan darbe karşıtı gösterilere müdahalesini güçlü bir şekilde kınayan Guterres, orduya şiddetten ve baskıdan kaçınması çağrısında bulundu. Guterres, Myanmar'da ciddi insan hakları ihlalleri işleyenlerin ise hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu bugün hayatını kaybedenlerin sayısının 114'e yükseldiği bildirilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 400'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.