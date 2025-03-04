BM: Somali'de açlık tehlikesindeki insan sayısı 4 milyonu geçebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Gıda Güvenliği ve Beslenme Analizi Direktörü Jean-Martin Bauer, Somali'de, kuraklık, çatışma ve yüksek gıda fiyatları nedeniyle 1 milyon insanın daha açlıkla karşı karşıya kalabileceğini ve bu sayının 4,4 milyona çıkabileceğini kaydetti.

Bauer, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Somali'den gelen yeni verilerin korkutucu olduğunu ifade eden Bauer, kuraklık koşulları, çatışma ve yüksek gıda fiyatlarının çiftçiliği aksattığını, pazar erişimini kısıtladığını ve insani ihtiyaçları artırdığını belirtti.

"5 yaş altı 1,7 milyon çocuk akut yetersiz beslenmeyle karşı karşı kalabilir"

Bauer, gelecek aylarda 1 milyon Somalilinin daha kriz seviyesinde gıda güvensizliğine itilebileceğini ve açlıkla karşı karşıya kalabileceğini kaydetti.

Son yayımlanan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) analizlerine göre, Somali'de 3,4 milyon insanın halihazırda kriz seviyesinde açlık yaşandığını bildiren Bauer, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sayının, ortalamanın altında yağışların tahmin edildiği Nisan ve Haziran 2025 arasında 4,4 milyona (neredeyse Somali'deki her dört kişiden biri) çıkması ve (yağışların) potansiyel olarak kuraklık koşulları oluşturması öngörülüyor.

Aralık 2025'e kadar 5 yaş altı yaklaşık 1,7 milyon çocuğun akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalması bekleniyor. Bunlardan 466 bini şiddetli akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya."

Finansman açığına dikkat çekti

Bauer, ülkede yardım fonu eksiklikleri nedeniyle WFP'nin yiyecek konusunda desteklediği öğrenci sayısını da yarıya indirmek zorunda kaldığını bildirdi.

Somali için başlatılan ve 1,42 milyar dolar talep eden "2025 İnsani İhtiyaçlar ve Müdahale Planı"nın yalnızca yüzde 12,4'ünün finanse edildiğine değinen Bauer, WFP'nin bu ülkedeki faaliyetlerinde gelecek 6 ay için 297 milyon dolarlık bir finansman açığı bulunduğuna dikkati çekti.