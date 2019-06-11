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BM Suriye Özel Temsilcisi Türkiye'ye geliyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen yarın Türkiye’ye geliyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Türkiye'ye geliyor
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BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen yarın Türkiye’ye geliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Pedersen’i kabul etmesi bekleniyor.

Görüşmede İdlib ve Suriye’deki son durum ele alınacak.