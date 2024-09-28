BMAEK'den Burak Aykan'a yeni görev

WP.5 Başkanı seçilen Burak Aykan, 2022'den beri bu çalışma grubunun başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. Aykan yeni görevinin açıklanması sonrasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, "Türkiye’nin liderliği ve rehberliği altında, WP.5 kapsamındaki çalışmalar yenilikçi, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yaklaşımla BMAEK üyeleri arasındaki işbirliğini daha da arttıracak bir yönde ilerleyecektir" ifadesi kullanıldı.

WP.5'in, üye ülkeler arasında ulaştırma politikalarının uyumlaştırılmasını teşvik eden ve bölgesel kalkınmaya yönelik ulaşım altyapısının geliştirilmesine odaklanan önemli bir forum olduğu vurgulandı.

Açıklamada, BMAEK çatısı altında faaliyet gösteren WP.5'in temel hedef coğrafyasının Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Asya ve Kafkaslar gibi geniş bir bölgeyi kapsadığı bildirildi. Türkiye'nin kurulduğu 1947'den bu yana BMAEK'nin üyesi olduğu ifade edildi.