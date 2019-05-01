BMC’den HOPA TSO’ya ziyaret

01 Mayıs 2019

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, BMC Bölge Servisler Sorumlusu Halil İbrahim Atamer, Yedek Parça Sorumlusu Emre Uzun ve Univera Yazılım Firması Yetkilisi Görkem Çalışkan'ı makamında kabul etti. BMC heyetini ağırlayan Osman Akyürek'e Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Aydemir, Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Uzunkaya ve Meclis Üyesi Bülent Bayrak da eşlik etti. BMC Bölge Servisler Sorumlusu Halil İbrahim Atamer, yerli ve milli teknoloji ile ticari ve savunma sanayi araçları hakkında Başkan Akyürek'i bilgilendirdi. Ziyaretten dolayı memnun olduğunu ifade eden Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, BMC’nin milli teknolojilerle araç geliştirmesinin büyük bir başarı olduğunu belirtti.