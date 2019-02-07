BM'den Kaşıkçı cinayeti raporu
BM Raportörü Callamard, "Deliller, Kaşıkçı cinayetinin Suudi yetkililer tarafından işlendiğini gösteriyor." dedi.
Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ortaya çıkan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili rapor hazırladı.
BM Raportörü Callamard, "Deliller, Kaşıkçı cinayetinin Suudi yetkililer tarafından işlendiğini gösteriyor." dedi.
Callamard, "Türkiye'nin etkili, kapsamlı, tarafsız ve şeffaf soruşturması Suudi Arabistan tarafından ciddi şekilde baltalandı. Kaşıkçı'nın öldürülmesi uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin ihlalidir." ifadesini kullandı.