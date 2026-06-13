BM'den Kongo için Ebola virüsü uyarısı geldi

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Birleşmiş Milletler ajansları Demokratik Kongo Cumhuriyeti topraklarında yayılan Ebola virüsü salgınına karşı küresel ölçekte acil uyarı yayınladı. Kuzey Kivu bölgelerinde Ebola virüsü kaynaklı çocuk vakalarının artması uluslararası sağlık örgütlerini harekete geçirdi. Salgının yaklaşık bin kilometrelik geniş bir coğrafi alana yayılması hastalığı kontrol altına almayı zorlaştırıyor. Dünya Sağlık Örgütü nüfus hareketliliği nedeniyle gerçek vaka sayısının resmi verilerin çok üzerinde olduğunu bildirdi.

Sağlık ekipleri kısa süre içinde yüzlerce yeni vaka ve ölüm kaydetti. Bölgede sadece üç hafta içinde tam 676 enfeksiyon ve 136 ölüm doğrulanması endişeleri artırdı. Sağlık yetkilileri mevcut salgının nadir Ebola virüsü Bundibugyo suşu ile ilişkili olduğunu açıkladı. Hastalıktan etkilenen sağlık bölgesi sayısı hızla artarak kısa sürede 34 seviyesine ulaştı.

Uluslararası kuruluşlar Ebola virüsü salgınına karşı saha çalışmalarını hızlandırdı

UNICEF krizi kontrol altına almak amacıyla bölgeye binlerce sağlık çalışanı sevk etti. Sahadaki sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarına 1 bin 600 uzman personel ile 24 ihtisas ekibi katılıyor. Saha ekipleri Ebola virüsü riskleri hakkında farkındalık yaratmak için şimdiye kadar 160 binden fazla aileye ulaştı. Uluslararası kuruluşlar yerel yönetimlerle ortaklaşa proaktif acil durum planlarını uygulamaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler mevcut krizin kontrol edilemez bölgesel bir felakete dönüşmesini engellemek için Ebola virüsü mücadele programını yoğunlaştırıyor. Ekipler salgının yayılım hızını kesmek adına sınır bölgelerinde de denetimleri artırma kararı aldı. DSÖ uzmanları bölgedeki mobil laboratuvar kapasitesini iki katına çıkararak teşhis sürelerini kısalttı. Komşu ülkeler de yayılma riskine karşı sınır hatlarında sağlık taraması süreçlerini başlattı.