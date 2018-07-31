ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
31 °C

BM'den kritik 'Suriye' açıklaması

BM Temsilcisi Mistura, İran, Türkiye ve Rusya ile eylül ayında Suriye meselesini görüşmek için bir araya geleceklerini duyurdu.

BM'den kritik 'Suriye' açıklaması
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'nin yeni anayasasını hazırlayacak organa nihai şeklini vermek için yapılacak çalışmalara başlamak üzere, İran, Rusya ve Türkiye ile eylül başında Cenevre'de görüşmeler yapmayı planladığını açıkladı.

Bu üç ülkenin temsilcileriyle Rusya'da yapılan iki günlük görüşmelere katılan de Mistura, Suriye'de Beşar Esad hükümetinden ve muhalefetten de anayasa komitesi için önerilen adayların listesini aldı.

Bugün yapılan yazılı açıklamada, "Özel Temsilci, anayasa komitesine son şeklini vermeye başlamak için üç ülke ile eylül başında Cenevre'de resmi istişareler yapmak istiyor" denildi.

Son dakika bm suriye sorunu

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.