BM'den kritik 'Suriye' açıklaması

31 Temmuz 2018

Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'nin yeni anayasasını hazırlayacak organa nihai şeklini vermek için yapılacak çalışmalara başlamak üzere, İran, Rusya ve Türkiye ile eylül başında Cenevre'de görüşmeler yapmayı planladığını açıkladı.

Bu üç ülkenin temsilcileriyle Rusya'da yapılan iki günlük görüşmelere katılan de Mistura, Suriye'de Beşar Esad hükümetinden ve muhalefetten de anayasa komitesi için önerilen adayların listesini aldı.

Bugün yapılan yazılı açıklamada, "Özel Temsilci, anayasa komitesine son şeklini vermeye başlamak için üç ülke ile eylül başında Cenevre'de resmi istişareler yapmak istiyor" denildi.