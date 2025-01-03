BM'den Suriye raporu: Sığınmacılar hangi bölgelere dönüyor?

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ülkelerine dönen Suriyelilerle ilgili rapor yayımladı. Rapordaki verilere göre, 2024 yılında Suriye'ye geri dönen 419 bin kişinin büyük bir kısmı, özellikle Halep'e yöneldi. Halep, 93.214 kişiyle en yüksek geri dönüş sayısına sahip bölge oldu.

Başkent Şam ve Hama da yoğun bölgelerden oldu

Başkent Şam ve çevresi, 76.890 kişiyle ikinci sırada yer alırken, Orta Suriye'deki Hama (48.560 kişi) ve Humus (42.315 kişi) da geri dönüşlerin yoğun olduğu bölgeler arasında öne çıktı.

Geri dönüşler çatışmaların devam ettiği bölgelerde ise daha az kaldı. İdlib, diğer bölgelere kıyasla daha az dönüş alırken bölgeye 15.432 kişi geri döndü. Fırat Nehri boyunca yer alan Deyrizor (29.874 kişi) ve Rakka (21.948 kişi) de orta seviyelerde dönüş oranlarına sahip.

Dönüşler yardım projeleriyle destekleniyor

Bu bölgelerdeki dönüşlerin, yerel yönetimlerin altyapı çalışmaları ve insani yardım projeleriyle desteklendiği vurgulandı. Sahil bölgelerinden Lazkiye ve Tartus ise toplamda 38.953 kişiyle daha düşük dönüş oranlarına sahip.

Türkiye'den 25 binden fazla dönüş

Türkiye'de, 2 milyon 920 bin Suriyeli mülteci bulunuyor. 8 Aralık’tan bu yana ise 25 binden fazla Suriyeli mülteci Türkiye'den Suriye'ye geri döndü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 Aralık'ta yaptığı açıklamada, hükümet değişikliğinin ardından 25 binin üzerinde mültecinin ülkelerine döndüğünü belirtmişti.