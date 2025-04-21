BM'den Suriye uyarısı: Alarm verici düzeyde

BM İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı David Carden, Gaziantep'ten bağlanarak BM'deki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'ye yönelik insani yardımları kolaylaştırmak için ülke dışında da koordinatörler bulunduğunu, kendisinin de bu görevi üstlendiğini kaydeden Carden, yarından itibaren pozisyonunun sonlandırılacağını söyledi.

Carden, bunun BM'nin Suriye'deki geçiş sürecinin bir parçası olduğunu dile getirerek, "Bir insani yardım çalışanının görevi, sonunda kendi görevine ihtiyaç kalmayacak bir ortam oluşturmaktır. Görevimin sona ermesiyle birlikte, bunun aynı zamanda Suriye'nin daha parlak ve istikrarlı bir geleceğe doğru ilerlediğinin bir yansıması olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İnsani yardım çalışmalarını uluslararası toplum ile özellikle Türkiye'nin desteğiyle gerçekleştirdiklerini vurgulayan Carden, "Artık zaman değişti. Şimdi umut ve fırsatlarla dolu yeni bir Suriye var." değerlendirmesinde bulundu.

Carden, ancak diğer taraftan ülkede insani krizin "son bulmaktan çok uzak olduğunu" belirterek, 16 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bunun 10 Suriyeliden 7'si anlamına geldiğini ve çoğunun çocuklar ve kadınlardan oluştuğunu dile getiren Carden, "BM ve ortakları mevcut kaynaklarla ellerinden geleni yapıyorlar ancak fon eksikliği alarm verici düzeyde." uyarısında bulundu.

Carden, insani yardım ihtiyaçlarının sadece yüzde 9'unun fonlandığını, bu durumun ise büyük bir sınama teşkil ettiğini kaydetti.