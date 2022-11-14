BM'den terör saldırısına kınama
BM Genel Sekreteri Guterres, İstanbul'da 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadı.
BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, Guterres, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk hükümetine taziyelerini iletti.
Saldırıyı güçlü bir şekilde kınayan Guterres, yaralılara ise acil şifalar diledi.
Dün, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.